"Тупик по Украине, конфликт с ФСБ". Помощнику Путина грозит отставка — РосСМИ

В РФ некоторые ведомства считали, что Сурков вмешивается не в свои дела, узнало российское агентство.

Владиславу Суркову грозит отставка с поста помощника Владимира Путина, узнали СМИ aksakal.info

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации главы страны, поскольку "стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов не предвидится".

Чиновник конфликтовал с другими ведомствами, которые "считали, что он вмешивается не в свои дела", пишет РБК со ссылкой на источники.

"… у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях (подконтрольных — Ред.) "ДНР" и "ЛНР", — отметили собеседники российского агентства.

По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле. "Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", — сказал эксперт.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал Владислава Суркова "архитектором" событий на Донбассе. В конце апреля политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко утверждал, что в РФ происходит закат политической звезды помощника президента.

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