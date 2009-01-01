РосСМИ выдали рукопожатие Путина и Трампа за встречу

Главы государств якобы "обменялись несколькими фразами".

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время фотографирования участников президент РФпоприветствовал рукопожатием главу США

Об этом пишет ТАСС, однако в заголовке российского агентства говорится, что политики встретились.

По его данным, американский лидер "по-дружески положил руку на плечо" российского, и они "обменялись несколькими фразами".

"Глава российского государства вышел к церемонии немного раньше и вместе с другими лидерами занял место на специальном подиуме. Одним из последних пришел Трамп, который занял место по правую руку от президента РФ. Они поприветствовали друг друга рукопожатием…", — говорится в статье.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп и Владимир Путин не будут проводить отдельную формальную встречу на полях саммита АТЭС из-за разницы в расписаниях. До этого помощник главы России Юрий Ушаков говорил, что мероприятие состоится, назвал дату, но утверждал, что время его проведения согласовывается.