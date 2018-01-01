Рубаха-парень Макрон: президент Франции обратился к Путину на "ты" и предложил работать сообща

В рамках встречи в Санкт-Петербурге президент России обращался к гостю более официально.

Макрон и Путин встретились в Санкт-Петербурге Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Бриджит Макрон 24 мая прибыл с визитом в РФ, где встретился с главой государства Владимиром Путиным.

"Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге", - обратился французский лидер к хозяевам встречи. Об этом сообщает УНИАН.

Макрон подчеркнул, что готов работать совместно с Россией по всем ключевым мировым вопросам, включая горячие точки.

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал он.

В ответ Путин обратился к гостю более официально и заявил, что намерен использовать данную встречу для формирования российско –французских отношений.

"Уважаемый господин президент! Уважаемые коллеги! Позвольте всех поприветствовать в Петербурге. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и приехали для участия в Петербургском форуме. Мы используем эту возможность, чтобы полноформатно поговорить и о российско-французских отношениях", - сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что по итогам встречи будет подписан ряд документов, а также найден компромисс по международным вопросам в интересах России и Франции.

Напомним, ранее в интервью западным СМИ Макрон заявлял, что готов вести "стратегический исторический диалог" с президентом Владимиром Путиным, чтобы не дать России замкнуться в себе самой, а закрепиться в Европе.

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