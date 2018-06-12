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Рукопожатие, разговор наедине. Как встретились Трамп и Ким Чен Ын: фото, видео

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Дональд Трамп,Ким Чен Ын,рукопожатие < >
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1 / 7 Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре (Reuters)

Главы США и КНДР общались в сингапурском отеле.

Дональд Трамп,Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре Reuters
В Сингапуре на острове Сентоса президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын встретились в отеле Capella.

Лидеры государств пожали друг другу руки, свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.

По данным агентства, потом политики поговорили в формате тет-а-тет, общались около 40 минут.

После разговора наедине к ним присоединились американские чиновники и представители КНДР.

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Напомним, США и Северная Корея не имеют дипломатических отношений. Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсудят механизм поддержания мира на Корейском полуострове и денуклеаризацию (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства) этой территории.

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Дональд Трамп, Ким Чен Ын, встреча, КНДР, США, Сингапур
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