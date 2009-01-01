Румыния, проснись. В Бухаресте прошли новые протесты против коррупции

Активисты вновь обвинили правящую партию в препятствовании борьбе с коррупцией.

Протесты в Румынии. Reuters В Румынии новая антикоррупционная акция протеста в Бухаресте собрала около 10 тысяч человек.

Активисты вновь обвинили правящую Социал-демократическую партию в препятствовании борьбе с коррупцией, сообщает Deutsche Welle.

Протестные акции меньшего масштаба прошли и в других городах страны.

Демонстранты выражали солидарность с антикоррупционным комитетом и требовали деполитизации конституционного суда.

Как передает агентство AP, участники марша в Бухаресте дули в свистки и вувузелы, размахивали флагами Румынии и США и выкрикивали "Румыния, проснись!" и "Мы хотим справедливости, а не коррупции!"

Конституционный суд Румынии раскритиковал антикоррупционный комитет за расследование в отношении министерства юстиции, в рамках которого прошли обыски и допросы. Критики правительства также оценили действия антикоррупционного комитета как чрезмерные.

Как извыестно, протесты в Румынии начались 1 февраля, когда около 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства, который накануне принял ряд неоднозначных поправок в уголовное законодательство, предоставляющие амнистию замешанным в коррупции чиновникам.