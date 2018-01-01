Рядом с Ньютоном и Дарвином. Названа дата и место погребения Стивена Хокинга

Поминальная служба пройдет в церкви рядом с университетом, в котором работал ученый.

Прах Стивена Хокинга найдет последнее пристанище в Вестминтерском аббатстве Фото: ANDREW MATTHEWS/PA

Легендарного британского физика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Похороны состояться 31 марта, сообщает BBC со ссылкой на информацию от детей ученого.

Отмечается, что заупокойная поминальная служба состоится в церкви Святой Марии Кембриджского университета. Этот храм расположен рядом с университетским колледжем Гонвилл-энд-Киз, в котором Хокинг проработал более 50 лет.

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и работа отца много значила для многих людей, как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций", – говорится в заявлении детей ученого.

Напомним, Стивен Хокинг умер 14 марта в Кембрижде. Последние минуты своей жизни ученый провел дома.