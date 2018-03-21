"С балаганом и приматами". В России отстранили от работы раскритиковавшую избирателей Путина радиоведущую

Инцидент произошел в одном из самых отдаленных регионов РФ.
Соответствующее сообщение в среду, 21 марта, опубликовал портал "Известия"."Балаган, конечно, завершен, и те, кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан − это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?", − сказала Буданс в эфире.
Напомним, в Центизбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах.