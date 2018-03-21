"С балаганом и приматами". В России отстранили от работы раскритиковавшую избирателей Путина радиоведущую

Инцидент произошел в одном из самых отдаленных регионов РФ.

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В России на Камчатке ведущую радиостанции "Радио СВ" Росину Буданс отстранили от работы за то, что она сравнила недавние президентские выборы в РФ с балаганом, а принимавших в них участие россиян - с приматами.

Соответствующее сообщение в среду, 21 марта, опубликовал портал "Известия"."Балаган, конечно, завершен, и те, кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан − это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?", − сказала Буданс в эфире.

Напомним, в Центизбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах.