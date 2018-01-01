С фирменной косой и в стиле милитари: Юлия Тимошенко побывала на Молитвенном завтраке в США, фото

Украинский политик сидела на мероприятии прямо перед Дональдом Трампом.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко посетила 66-й Национальный молитвенный завтрак в США и послушала речь Дональда Трампа.

Для официального мероприятия Тимошенко выбрала деловой образ: черный жакет в стиле милитари и белую рубашку.

Украинский политик сделала свою коронную прическу - "косу", заплетенную вокруг головы. Образ Тимошенко дополнила макияжем смоки-айс и очками. Из украшений на политике были элегантные жемчужные серьги.

Стоит отметить, в этом году место Тимошенко находится недалеко от трибуны, за которой выступал Дональд Трамп. Компанию ей составил музыкант Джонатан Кейн из группы Journey.

Напомним, ранее стало известно, кто из украинских политиков отправился на Молитвенный завтрак в США.