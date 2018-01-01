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"С иконой святого Павла Телеграмского". В Петербурге стартовало шествие против блокировок Telegram

Сегодня, 12:37
Митинг < >
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1 / 6 ("Лентач"/Telegram)

Планируется, что шествие закончится крупным митингом на Марсовом поле.

Массовое шествие против блокировок мессенджера Telegram в Санкт-Петербурге стартовала с согласованного прохода колонны "цифрового сопротивления" по центру города.

Участники мероприятия идут в составе большой колонны "Марша в защиту Петербурга", куда также вошли "Объединение перевозчиков России", представители партии "Яблоко", сообщает новостное агентство "Интерфакс". 

Планируется, что все люди проследуют на Марсово поле, где и пройдет митинг в поддержку "цифрового сопротивления". Организатором шествия выступили "Либертарианская партия России".

Напомним, в понедельник, 30 апреля, марш-митинг против блокировки Telegram прошел в Москве.

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Теги:  
Telegram, Санкт-Петербург, митинг, шествие, блокировка
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