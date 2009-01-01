"С Вейшнорией шутки плохи". Журналист потроллил злоключения армии РФ на учениях "Запад-2017"

Пошли воевать Вейшнорию — грохнули две единицы техники, пишет Бабченко.

Крушение российского Ту-22 vk.com/mediamonino

Об этом Бабченко написал в своем Facebook.

"Пошли воевать Сирию — утопили два самолета.

Пошли воевать Вейшнорию — грохнули две единицы техники.

Так держать, чо", — написал Бабченко.

При этом под сообщением Бабченко пользователи оставляют не менее язвительные комментарии:

Galina Cukerman: "Выдуманная для учений "Запад-2017" страна Вейшнория зажила своей жизнью и набирает в интернете "ополчение".

Vsevolod Makhov: "В 2018 году Вейшнория планирует провести широкомасштабные учения ополчения под названием "Восток-2018". "С Вейшнорией шутки плохи. Она и не таких воевала...".

Victor Moroz: "Вейшнория ещё не проиграла ни одной войны". "Вейшнория не прощает нападок на свой суверенитет". "ПВО Вейшнории настолько суровое, что сбивает летательные аппараты противника над территорией противника".

Напомним, ранее военный эксперт потроллил учения "Запад-2017".