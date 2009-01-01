Саакашвили считает, что Россия собирается аннексировать Беларусь

Военное присутствие стран НАТО необходимо Европе "больше, чем несколько лет назад", сказал экс-глава Одесской ОГА.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации, которого, заявил, что Россия собирается оккупировать и аннексировать Беларусь.

Об этом он рассказал литовскому агентству BNS, пишет "Гордон".

По словам политика, то, что РФ планирует захватить страну, следует из подготовки агрессором военных учений "Запад-2017", которые пройдут на белорусской территории в сентябре.

"… военное присутствие стран НАТО необходимо Европе "больше, чем несколько лет назад", так как страны Альянса теперь лучше понимают угрозу, исходящую от России", — приводит издание слова собеседника.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко говорил, что Россия под видом учений "Запад-2017" может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники.