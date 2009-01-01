Садо-мазохистское шоу. Военный эксперт рассказал о новых ударах Турции в спину России

Тема, о которой трубила российская пропаганда, в турецких СМИ даже не удостоилась внимания, пишет "Злой Одессит".

Владмир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган kremlin.ru

все больше напоминают садо-мазохистское шоу, причем в данном случае Москва выступает пассивом, готовым терпеть любые истязания, а Анкара весьма активно этим пользуется. И глядя на эти танцы с шипованной плетью, задаешься лишь одним вопросом: происходит это по согласованию или имеет латентный характер?

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Он напомнил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Анкару, 28 сентября, обе стороны озвучили совершенно противоположный взгляд на курдский референдум в Ираке. "То есть, ни о каких компромиссах и достижении договоренностей по этому вопросу говорить не приходится. При этом полностью был проигнорирован вопрос "сделки века" о покупке Турцией российских ЗРК С-400. То есть, тема, которую российская пропаганда раскручивала в режиме 24/7 при встрече двух президентов не то чтобы оказалась второстепенной, а и вовсе не удостоилась внимания!", — пишет военный эксперт.

"А на днях турецкая ежедневная газета "Daily Sabah", имеющая тираж более 300 тыс. экземпляров и входящая в холдинг "Çalık Holding", генеральным директором которого является зять Реджепа Тайипа Эрдогана — Берат Албайрак, а владельцем — Ахмет Чалык, человек из "обоймы" Эрдогана, публикует статью о том, что правительство Турции продолжает переговоры с США о приобретении систем противоракетной обороны "Патриот"", — продолжает аналитик.

По его мнению, это весьма необычная ситуация, учитывая то, что Турция уже внесла авансовый платёж за российские С-400. "Если же взять в расчёт то, кто является владельцем газеты, то прекрасно понятно, что статья появилась на её страницах не по велению сердца журналиста-правдоруба. Турция, в данном случае, или пытается выторговать для закупки С-400 более выгодные условия, к примеру, вместо живых долларов отправить в Россиюшку свежие (и не очень) помидоры, или же мои догадки о том, что С-400 будут иметь неприятное для Москвы размещение, оказавшись внезапно в Нахичеванской Автономной Республике, а то и вовсе под скальпелем у специалистов General Electric, уже имеют фактическое подтверждение", — поделился мнением автор публикации.

Он продолжил перечислять и неприятности помельче, которые Анкара доставляет Москве: "Заверение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, данное премьер-министру Молдовы Павлу Филипу в ходе официального визита того в Турцию, о том, что Анкара поддержит обращение Молдовы в ООН по выводу российских войск из Приднестровья. Данный вопрос будет рассматриваться Генассамблеей ООН 23 октября".

"Кроме того, накануне президент Турции также объявил о начале военной операции в сирийской провинции Идлиб. Данная операция согласована с Россией и, по идее, должна создать зону деэскалации в данном районе. Но примечательно то, что основная нагрузка наземной операции возложена на "Свободную сирийскую армию" (FSA), которую ВКС РФ регулярно "отрабатывали", а теперь пришлось пойти на попятную? Видимо, вступать в контакт с вооруженными силами Турции нет желания у "второй армии мира", а потому — закроем глаза на тех, кого ещё вчера называли террористами", — пишет "Злой Одессит".

"Собственно, дружба дружбой, потепление потеплением, а удары в спину сохранили свою регулярность и русофобию никто не отменял. Так, кто кого переиграл?", — иронизирует он.

Напомним, в конце ноября 2015 года, после 10 предупреждений, турецкий истребитель сбил российский Су-24, который из Сирии вторгся в воздушное пространство Турции. Путин назвал это "ударом в спину".