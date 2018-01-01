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"Сам впустил убийц". В Британии рассказали новые подробности смерти соратника Березовского

Сегодня, 16:45

Криминалисты продолжают осматривать дом россиянина и это может занять некоторое время.

Глушков
Николай Глушков мог сам впустить убийц в свой дом Reuters
В доме убитого россиянина-эмигранта Николая Глушкова, который был соратником опального российского олигарха Бориса Березовского, сотрудники правоохранительных органов Великобритании не обнаружили следов взлома.

Об этом рассказал глава антитеррористического подразделения полиции Лондона Кларк Джерретт, пишет издание The Independent.

Отмечается, что, возможно, 68-летний Глушков мог сам впустить убийц в свой дом.

Джерретт говорит, что криминалисты продолжают осматривать дом россиянина и это может занять некоторое время.

Кроме этого, добавил он, во время расследования пока не было найдено доказательств связи убийства Николая Глушкова с отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, Николая Глушкова нашли мертвым в столице Британии Лондоне 13 марта. Правоохранители страны признали, что его убили.

Вскрытие показало, что причиной кончины бизнесмена стало удушение.
Теги:  
Николай Глушков, Борис Березовский, Британия
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