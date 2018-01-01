"Сам впустил убийц". В Британии рассказали новые подробности смерти соратника Березовского

Криминалисты продолжают осматривать дом россиянина и это может занять некоторое время.

Николай Глушков мог сам впустить убийц в свой дом Reuters

В доме убитого россиянина-эмигранта Николая Глушкова, который был соратником опального российского олигарха Бориса Березовского , сотрудники правоохранительных органов Великобритании не обнаружили следов взлома.

Об этом рассказал глава антитеррористического подразделения полиции Лондона Кларк Джерретт, пишет издание The Independent.

Отмечается, что, возможно, 68-летний Глушков мог сам впустить убийц в свой дом.

Джерретт говорит, что криминалисты продолжают осматривать дом россиянина и это может занять некоторое время.

Кроме этого, добавил он, во время расследования пока не было найдено доказательств связи убийства Николая Глушкова с отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, Николая Глушкова нашли мертвым в столице Британии Лондоне 13 марта. Правоохранители страны признали, что его убили.

Вскрытие показало, что причиной кончины бизнесмена стало удушение.