"Сам являюсь жертвой". Советник Трампа уволился из-за обвинений в домашнем насилии

Дэвид Соренсен выступил с контробвинением.

Обвинения в домашнем насилии стали причиной увольнения нескольких чиновником Белого дома. Фото: EPA/UPG

Спичрайтер президента США Дэвид Соренсен добровольно подал в отставку после публичных обвинений его жены в связи с "насилием и эмоциональной агрессией".

Советник главы Белого дома претензии в свой адрес опроверг и заявил, что сам является жертвой семейного насилия. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Post.

В администрации американского президента информацию об увольнении Соренсена подтвердили.

"Еще до того, как к нам обратились СМИ, накануне вечером мы узнали об этих обвинениях, - сообщил заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах. - Мы немедленно обратились к сотруднику, который опроверг обвинения, но сегодня подал в отставку".

Спичрайтером Дональда Трампа Соренсен работает с минувшего года.

В издании отмечают, неделю назад администрацию был вынужден покинуть начальник канцелярии президента Роб Портер. Причиной стали обвинения в домашнем насилии, с которыми выступили две бывшие жены чиновника.

Напомним, ранее The Guardian опубликовала расследование о случаях сексуального насилия и домогательств в офисах ООН по всему миру.