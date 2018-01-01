"Сам являюсь жертвой". Советник Трампа уволился из-за обвинений в домашнем насилии

Дэвид Соренсен выступил с контробвинением.
Советник главы Белого дома претензии в свой адрес опроверг и заявил, что сам является жертвой семейного насилия. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Post.
В администрации американского президента информацию об увольнении Соренсена подтвердили.
"Еще до того, как к нам обратились СМИ, накануне вечером мы узнали об этих обвинениях, - сообщил заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах. - Мы немедленно обратились к сотруднику, который опроверг обвинения, но сегодня подал в отставку".
Спичрайтером Дональда Трампа Соренсен работает с минувшего года.
В издании отмечают, неделю назад администрацию был вынужден покинуть начальник канцелярии президента Роб Портер. Причиной стали обвинения в домашнем насилии, с которыми выступили две бывшие жены чиновника.
Напомним, ранее The Guardian опубликовала расследование о случаях сексуального насилия и домогательств в офисах ООН по всему миру.