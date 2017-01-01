"Самая страшная трагедия за 25 лет". Стали известны подробности смертельного пожара в Нью-Йорке

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Пожар в жилом доме в Нью-Йорке, в результате которого погибли 12 человек, вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома, после чего быстро распространился.

В то же время, что стало причиной возгорания пока неизвестно, сообщает Reuters.

"Это самая страшная трагедия из-за пожара, которую мы видели в этом городе, по крайней мере в течение четверти века", — сообщил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за пожара в ТЦ погибли десятки человек.