"Сами справимся". В России хотят запускать ракеты "Сатана" без участия Украины

Соответствующая информация оказалась в распоряжении российских журналистов.

Ракета Р-36М (Сатана) Reuters

Российская сторона может вновь использовать межконтинентальные баллистические ракеты класса "Сатана" для запуска космических спутников - уже без участия украинских конструкторов.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 20 мая, опубликовало новостное агентство "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники в ракетно-космической отрасли.

Согласно обнародованным данным, планируется возродить проект "Днепр" без участия украинской стороны, отвечавших за систему управления ракет класса "Сатана".

Кроме того, в Минобороны РФ в обозримом будущем постепенно утилизировать излишки таких ракет и заменять на новые боевые устройства класса "Сармат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".

Читайте наши новости в Facebook