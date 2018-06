Саммит Трампа и Ким Чен Ына. Главное

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Reuters состоялся первый саммит США-КНДР. Диалог начался с рукопожатия лидеров двух стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

После 40-минутной беседы в формате тет-а-тет Дональд Трамп и Ким Чен Ын ненадолго прервались, выступили с краткими заявлениями для прессы, после чего удалились на переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили новые отношения между странами, создание системы мира, а также денуклеаризацию на Корейском полуострове.

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ, который, впрочем, не содержит никаких конкретных шагов по изменению отношений, разоружению или отказу от санкций.

Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Переговоры должны начаться уже на следующей неделе.

Всего соглашение содержит четыре пункта:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.

2. США и КНДР будут совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове.

3. КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. КНДР взяла на себя обязательства помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен еще во время Корейской войны (1950 - 1953 гг.).

ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula." pic.twitter.com/vXBeIMP81i