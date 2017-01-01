"Самое глупое - отреагировать симметрично".Аналитик пояснил последствия нашумевшего польского закона

Эксперт назвал изменения в польском законодательстве элементом межпартийной борьбы.

Сенат Польши ночью проголосовал за закон о запрете "бандеровской идеологии" Фото: EPA/UPG

Политические партии Польши начали борьбу за голоса электората, который остро реагирует на исторические травмы. В этом убежден политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

В комментарии специально для "Главреда" эксперт подчеркнул, что Украине важно не предпринимать радикальных шагов в ответ.

"В этой стране сегодня доминирует национал-консервативная партия "Право и справедливость", а также политический проект "Кукиз", который является автором и инициатором внесения этих законодательных изменений. То есть все это — проявление межпартийной борьбы в Польше, которая идет в одном правоконсервативном крыле и на игре на болезненных темах польского национального сознания и польской истории", - сказал он.

По мнению Горбача, украинцы смотрят на историю в более широком контексте. В отличие от поляков, которые находят национальные болезненные точки и позиционируют себя народом-жертвой.

"Самое глупое, что в данной ситуации могла бы сделать Украина, — отреагировать симметрично и начать вносить изменения в свои законы, придумывая свои термины о польском шовинизме, в том числе историческом. Это был бы симметричный ответ, но он был бы наименее продуктивен в данной ситуации", - подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что украинские политики должны дать понять польским коллегам, что нашей стране неприятен факт использования данной тематики в политических целях. Однако дискуссию, убежден Горбач, важно вести корректно, чтобы не усугубить национальную обиду поляков.

Напомним, громкий резонанс в украинском обществе начался после того, как комиссии главного законодательного органа Польши без каких-либо поправок поддержали законопроект, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.