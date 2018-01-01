Самолет МВД России вторгся в воздушное пространство Эстонии

Инцидент произошел вчера днем в районе острова Вайндлоо.

Самолет российского МВД Ту-154М вторгся в воздушное пространство Эстонии Скриншот видео с youtube.com

В среду, 20 июня, принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет Ту-154М нарушил воздушную границу Эстонии.

Борт вторгся в воздушное пространство страны днем в районе острова Вайндлоо, сообщили BNS в пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии, пишет Postimees.

"Транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета не представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта", — отметило издание.

Министерство иностранных дел Эстонии вчера отреагировало на произошедшее — вызвало посла России в Таллинне и вручило ему ноту. Нарушение стало вторым в текущем году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом.

Напомним, днем 12 марта тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 РФ нарушил эстонскую воздушную границу. В прошлом году борты страны вторгались в воздушное пространство Эстонии два раза.

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