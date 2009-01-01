Самолеты НАТО и России опасно сближались четыре раза за один день

Генерал заявил, что за полгода ситуация, когда самолеты РФ пролетали в близости к самолетам США, "стабилизировалась".

Российский штурмовик Су-24, иллюстрация expressen.se Самолеты НАТО, 10 февраля, четыре раза опасно сближались с российскими.

Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, пишет Defense News.

По его словам, в трех инцидентах принимали участие российские штурмовики Су-24, а в еще одном — морской патрульный самолет Ил-38.

Уолтерс заявил, что с тех пор подобных инцидентов не было.

Генерал заявил, что ситуация, когда российские самолеты пролетали в опасной близости к самолетам США или их союзников, в последние полгода "стабилизируется".

Уолтерс отметил, что высшие должностные лица США пытаются поговорить с Россией, чтобы получить данные о таких "встречах".

"Иногда мы не получаем ответ, который хотим. Иногда мы не получаем никакого ответа", — заявил он.

На вопрос, чем, по мнению Уолтерса, вызваны такие сближения — ошибками российских пилотов или политическим сигналом, — он ответил, что возможны оба варианта.

Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком.

Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Германия, Польша.

Также напомним, 24 января, в Японии ВВС подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95.