Самоубийство Оксаны Шачко: кем была и чем запомнилась основательница Femen

Шачко совершила суицид на 32-м году жизни.

Во вторник, 24 июля, стало известно о том, что в Париже покончила с собой художница Оксана Шачко – более известная как соосновательница скандального и эпатажного общественного движения Femen.

Позднее ее друзья сообщили СМИ о том, что для самоубийства она избрала путь повешения, и что на протяжении последних нескольких лет она дважды пыталась покончить с собой.

От икон и монастырской жизни - к гологрудому протесту.

Оксана Шачко родилась 31 января 1987 года в городе Хмельницкий, УССР. В 2002-м году покинула родные места, желая всерьез овладеть искусством иконописи. Одно время постоянно поживала при монастыре, однако впоследствии разочаровалась в религии.

В 2008-м году Шачко совместно с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основали общественное движение Femen, которое очень скоро получило всемирную известность благодаря эпатажным акциям протеста. Они проходившили, как правило, в формате "оголенная грудь, написанные на теле лозунги, традиционный украинский венок на голове". Некоторыми экспертами действиям Femen был присвоен статус "радикальный эксгибиционизм".

Мировая популярность

Участницы движения регулярно протестовали против проституции, сексуальных домогательств, а также ущемлений свободы слова, притеснения прав женщин, против педофилии, параллельно выступая в защиту однополых браков. Всем этим они занимались как в Украине, так во многих других странах мира. С 2012 года Femen официально зарегистрировали во Франции, а немногим позднее создали филиал в Федеративной Республике Германия.

Интересно также, что организацию представители СМИ часто по ошибке называли "феминистской", что вызывало негативную реакцию как в Femen, так и у представительниц феминистского движения.

Сама Шачко впервые оголила грудь на акции протеста в августе 2009-года. В 2012-м она, в составе группы из трех девушек, в Москве ворвалась на избирательный участок, где голосовал Владимир Путин − тогда российский премьер-министр. За это Шачко и ее соратниц депортировали с территории Российской Федерации.

Переезд во Францию, карьера художницы

В 2013 году она снялась в документальном документальном фильме "Украина не бордель", рассказывавшем о внутренней кухне феминистской организации.

Позднее режиссер Ален Марго снял документальную ленту "Я - Фемен" (оригинальное название "Je suis Femen"), одной из главных героинь которой стала Шачко.

В 2014 году Шачко перебралась на постоянное место жительство во Францию, где получила статус "беженца по политическим мотивам". С 2016-го отошла от активистской деятельности в составе Femen, жила в Париже, работала художницей и занималась иконописью.

В понедельник, 23 июля 2018 года 31-летнюю активистку нашли мертвой повешенные ее друзья. Шачко оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Вы все – фейк".

Последний пост Шачко в Instagram Instagram Оксаны Швачко

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