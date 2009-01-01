Самый кровавый теракт в Сомали, количество жертв превысило 300 человек

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение на отель, однако не доехал до него.
Об этом сказал глава службы скорой помощи столицы Сомали Абдикадир Абдирахман, сообщает Reuters.
"Мы подтверждаем, что из-за взрыва погибли более 300 человек. Количество жертв может увеличиться, поскольку некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", — заявил Абдирахман.
Врач больницы Мадины Аден Нур, сказал, что они зафиксировали 258 смертей и что 160 тел не могут признать.
Нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.
По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.
Этот теракт — самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.
Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.
Ранее сообщалось, что 14 октября в Могадишо взлетел на воздух грузовик, начиненный взрывчаткой, а потом произошел еще один взрыв, но в его результате никто не погиб. Местные власти сообщали, что двойной теракт унес жизни 85 человек, в стране объявлен траур.