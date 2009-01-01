Самый кровавый теракт в Сомали, количество жертв превысило 300 человек

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение на отель, однако не доехал до него.

Reuters

Количество погибших в результате теракта в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек. Однако точное число жертв пока неизвестно.

Об этом сказал глава службы скорой помощи столицы Сомали Абдикадир Абдирахман, сообщает Reuters.

"Мы подтверждаем, что из-за взрыва погибли более 300 человек. Количество жертв может увеличиться, поскольку некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", — заявил Абдирахман.

Врач больницы Мадины Аден Нур, сказал, что они зафиксировали 258 смертей и что 160 тел не могут признать.

Нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.

Этот теракт — самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.

Ранее сообщалось, что 14 октября в Могадишо взлетел на воздух грузовик, начиненный взрывчаткой, а потом произошел еще один взрыв, но в его результате никто не погиб. Местные власти сообщали, что двойной теракт унес жизни 85 человек, в стране объявлен траур.