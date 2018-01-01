Сегодня, 20:20 RSS

Санкции против Шредера: Климкин пошел на попятную

Сегодня, 18:58

Украинский министр решил "внести ясность" в этот вопрос.

Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, спустя некоторое время все же уточнил свое высказывание.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", — написал он в Twitter.

Напомним, ранее Климкин говорил, что важно вводить санкции против тех официальных лиц, которые осуществляют продвижение проектов Путина за границей.

Также ранее Климкин объяснил, почему Запад не пойдет на перезагрузку отношений с Россией.
Теги:  
Павел Климкин, Евросоюз, ФРГ, канцлер, Герхард Шредер, санкции
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...