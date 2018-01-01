Санкции против Шредера: Климкин пошел на попятную

Украинский министр решил "внести ясность" в этот вопрос.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера , спустя некоторое время все же уточнил свое высказывание.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", — написал он в Twitter.

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

Напомним, ранее Климкин говорил, что важно вводить санкции против тех официальных лиц, которые осуществляют продвижение проектов Путина за границей.

Также ранее Климкин объяснил, почему Запад не пойдет на перезагрузку отношений с Россией.