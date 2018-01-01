Санкции США бьют по РФ: крупнейшая компания отказывается от проектов с "Роснефтью"

Представитель Exxon сообщил, что выход не касается совместного с россиянами проекта компании на Сахалине.

Reuters

Из-за санкций, введенных против России Западом, крупнейшая американская компания ExxonMobil Corp выходит из совместных с "Роснефтью" проектов по поискам новых месторождений нефти на Сахалине.

По информации Reuters, в компании Exxon заявили, что официально начнут процесс выхода из совместных с РФ предприятий в этом году.

Как отмечается, выход Exxon Mobil из проектов с РФ является крутым разворотом компании, потому как ранее компания выступала против санкций за вторжение России в Крым, аргументируя, что они несправедливо наказывают американские компании, позволяя иностранным энергетическим конкурентам работать в стране, которая является крупнейшим в мире производителем нефти.

Тем не менее санкции приостановили работы над проектом Exxon и "Роснефти", который назвали крупным открытием в Карском море за Полярным кругом. "Роснефть" в прошлом году ззаявила, что планирует вернуться к операциям в рамках проекта в 2019 году.

По данным Reuters, ExxonMobil ведет свою деятельность в более чем 50 странах мира. В 2011 году Exxon Mobil подписал соглашение с "Роснефтью" для совместной разведки и добычи нефти. С того времени компании создали 10 совместных предприятий.

Напомним, нефтяную компанию ExxonMobil до назначения на должность госсекретаря США возглавлял Рекс Тиллерсон. В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил его "Орденом дружбы", при этом отметив, что несмотря на все сложности в отношениях между РФ и Штатами, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе и с ExxonMobil.

Как известно, Минфин США ввел санкции, которые запрещают американским компаниям участвовать в проектах по разработке и добыче нефти, а также поставлять товары и услуги для реализации подобных проектов.