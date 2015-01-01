Санкции США. Сомнения Трампа и угрозы России

В МИД РФ назвали обвинения США в хакерских атаках в президентские выборы "ложью".

Дональд Трамп Reuters

Об этом он сказал журналистам во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России, пишет Reuters.

Трамп поставил под сомнение выводы спецслужб США, согласно которым российские хакеры украли информацию из компьютеров Демократической партии и разместили ее в Интернете, чтобы помочь ему выиграть выборы.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", — сказал Трамп.

Между тем, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что если США расширят санкции против России за вмешательство российских хакеров в президентские выборы, то "получат ответ", сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве назвали обвинения в хакерских атаках "ложью".

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", — заявили в МИД РФ.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные Центрального разведуправления писали, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США для того, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

Позже Обама заявил, что Штаты предпримут ответные меры против России в связи с кибератаками во время президентской кампании.

видео: ТСН