"Сармат" в воздухе. В минобороны России показали запуск новой баллистической ракеты, видео

В стране на космодроме "Плесецк" прошли очередные испытания ракеты.
В РФ запустили ракету, свидетельствует видео, опубликованное на канале министерства обороны страны в YouTube.
"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса", — отметили в ведомстве.
Напомним, 1 марта российский президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний страной новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.