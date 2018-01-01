"Сармат" в воздухе. В минобороны России показали запуск новой баллистической ракеты, видео

В стране на космодроме "Плесецк" прошли очередные испытания ракеты.

В РФ запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" Скриншот видео с youtube.com

В Архангельской области Российской Федерации на космодроме "Плесецк" прошли очередные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса — "Сармат"

В РФ запустили ракету, свидетельствует видео, опубликованное на канале министерства обороны страны в YouTube.

"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса", — отметили в ведомстве.

Напомним, 1 марта российский президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний страной новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.