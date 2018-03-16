"Сатана вселился в подъемник". В Грузии на горнолыжном курорте пострадало много людей, видео

В стране на курорте Гудаури кресла канатки врезались друг в друга.

В Грузии на горнолыжном курорте людей выбрасывало с кресел канатки Скриншот видео с youtube.com

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога , пострадали более десяти человек.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за отключения электроэнергии, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Rustavi2.

На видео с места инцидента, размещенном в YouTube, запечатлено, как кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег.

Ролик прокомментаровали ряд интернет-пользователей. "Сатана вселился в подъемник", — считает Геннадий Мелехин. "Жесть, всем пострадавшим жизни и здоровья!", — отметил Oleksandr Sperchun. "Охр*неть", — написал Moto STV.

Ранее сообщалось, что в американском городе Майами (штат Флорида) на дорогу обрушился недостроенный пешеходный мост, погибли четыре человека, десять — попали в больницы. Фото и видео с места происшествия можно посмотреть здесь.