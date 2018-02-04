Сбитый Су-25 в Сирии: в России внезапно нашли "украинский след"

Песков не стал комментировать предположения российского чиновника об "украинском следе" в Сирии.

Российский сенатор Игорь Морозов заявил, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит в Сирии российский самолёт Су-25 , мог попасть к боевикам со склада боеприпасов в Калиновке Винницкая область, где в сентябре произошёл сильнейший пожар. В Кремле не стали комментировать "украинский след".

"Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов, пишет РИА Новости.

Он также предположил, что украсть ПЗРК могли также с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать такие предположения российского чиновника.

"Я бы никак не стал комментировать заявление Морозова, он, безусловно, не обладает точной информацией, откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие ли, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии. Делать какие-то заявления нужно весьма осторожно", — сказал Песков.

Однако, он подчеркнул, что в Кремле крайне обеспокоены тем, что в руках террористов находятся ПЗРК.

"Это огромная опасность для всех государств", — подчеркнул он.

Он также отметил, что, когда президент РФ заявил о завершении активной стадии операции в Сирии по поддержке сирийской армии, речь шла о том, что в этой стране остается потенциал для нанесения по террористам "сокрушительные удары".

"О таких точечных ударах речь и идет. Вы знаете, что они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет, летчик геройски погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что за этим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности.

Напомним, 3 февраля в Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25.

Также стоит отметить, что российская авиация увеличила количество авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как повстанцы сбили российский самолет Су-25.