"Сборная по ногомячу". Журналист потроллил команду РФ после проигрыша хорватам на ЧМ-2018

Журналист отметил, что не смотрит "ногомяч"

Российская "сборная по ногомячу — герои, несомненно", написал журналист Reuters

Российский журналист Александр Сотник назвал команду РФ, проигравшую в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 хорватам, "сборной по ногомячу".

Российские футболисты являются "героями", написал автор на своей странице в Facebook.

"Ночью сообщили, что хорваты выиграли. Да и плевать. Ногомяч не смотрю. Сборная по ногомячу — герои, несомненно", — отметил журналист.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская команда победила испанскую, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.

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