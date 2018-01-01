СБУ добыла доказательство использования Генштабом РФ "вагнеровцев" в Сирии

Свою "добычу" украинские спецслужбисты опубликовали в соцсети Facebook.

Бойцы ЧВК "Вагнер" og.ru

Сотрудники Службы безопасности Украины обнародовали аудиозапись перехваченного разговора, состоявшего в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ в конце февраля 2015-го и посвященного отправке бойцов частной военной компаниим "Вагнер" на театр боевых действий в Сирию.

В украинской спецслужбе особо отметили важность даного разговора главаря так называемых "вагнеровцев" Дмитрия Уткина с мужчиной, который представился как "Листопад". Незнакомец из российского Генштаба отмечает в частности, что дал хорошие рекомендации бойцам Вагнера и предупредил, что против самого отряда плетутся некие интриги.

"Рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск РФ или так называемых наемников -"ихтамнетов", пилотный проект которых был реализован на территории Украины", - добавили в СБУ.

Как показали дальнейшие события, в конце концов в Кремле сделали выбор в пользу наемников ЧВК "Вагнер", поскольку таким образом легко можно скрыть реальные потери среди бойцов – во избежание резонанса в обществе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России назвали численность компании" Вагнер" и количество погибших в Сирии наемников.