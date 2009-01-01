"Сценарий уличного бунта". Политолог объяснила, почему Кремль закрыл вопрос реформирования РФ

На российской сцене остались уродливые муляжи и примитивные "обманки" партий, пишет Шевцова.

Кремль закрыл вопрос реформирования РФ, пишет Шевцова politeka.net

Несмотря на все предсказания грядущей смерти системы личной власти в РФ , существующая конструкция продолжает ковылять, при этом больно огрызаясь.

Об этом российский политолог Лилия Шевцова пишет в материале для Радио Свобода.

"Правда, заметно и то, что нынешние "держатели" власти не уверены в том, насколько они могут ее удержать. Переход Кремля к превентивным репрессиям, в том числе и в отношении собственного политического класса (пока безо всяких на то оснований), говорит о ползущей по кремлевским коридорам неуверенности. У моносубъекта власти явно возникает тревожное ощущение, что в глубинах российского общества повысилась температура. Но означает ли это приближение конца системы?", — пишет она.

Эксперт подчеркнула, что одним из факторов, создающих для Кремля "подушку безопасности", является дискредитация ведущих идеологических течений и их партийного оформления, что составляет суть нормальной политики.

"На российской сцене остались уродливые муляжи и примитивные "обманки" партий и идеологий, которые и стали механизмом воспроизводства единовластия (оппозиционные партии и движения вытеснены в политическое гетто, не имея возможностей влияния)", — отметила она.

"А теперь подумаем: что несет с собой дискредитация в России партийно-идеологического поля? Отсутствие каналов выражения общественных настроений оставляет населению единственную возможность для самопроявления – улицу. Этот формат артикуляции своих интересов сегодня еще многих пугает, и своей неизбежной брутальностью, и угрозой ответа власти. Пока пугает! Власть, забетонировав окна и закрыв приток воздуха, порождает эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. А это означает, что мечты о мирной эволюции с участием здравомыслящей части правящего класса становятся несбыточными. Кудрин и его команда могут продолжать ждать своего часа, мечтая вернуться в правительство, чтобы заняться осторожным экономическим реформаторством. Однако нынешняя чистка политического класса уже не оставляет шансов ни для реформаторских начинаний в среде элиты, ни для ее пугливого фрондерства. Эпоха постмодернизма, когда элита могла служить власти, держа фигу в кармане, завершилась. Аресты Белых с Улюкаевым и весь нескончаемый "губернаторопад" – свидетельство тому, что наступило время "робокопов", не оставляющих сомнений в их способности к слепому подчинению", — считает политолог.

"Короче, Кремль закрыл вопрос о реформировании России "сверху" и "изнутри", оставив обществу лишь один сценарий — сценарий уличного бунта. А чего другого можно ожидать, если власть не готова снять крышку закипающего чайника? Между тем любой массовый уличный протест всегда ориентирован на разрушение, а не на созидание, на радикализм, а не на компромиссы, на единоличное лидерство, а не на поиск коалиций, наконец, на месть, а не на прощение и умиротворение. Власть, пытаясь обеспечить себе бесконечное выживание, готовит симметрический ответ. И чем жестче насилие сверху сегодня, тем мощнее станет будущий ответ низов на насилие. И никто не сможет предугадать, когда эта причинно-следственная связь сработает — через год, через пять лет? А может быть, завтра?

И еще: перевод общественного недовольства в разрушительный протест откладывает реальную трансформацию системы, создавая предпосылки всего лишь для смены режима власти. А смена режима без смены принципов ведет к воспроизводству самодержавия, уже с иным персонификатором", — добавила Шевцова.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему Путин перестраивает Кремль.