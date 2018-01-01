"Щас повезут к Жириновскому в баню": Варламова задержали прямо в прямом эфире. Видео

По его словам, он "отказался от предложенного общения" с полицией.
Варламова задержали сотрудники федеральной службы охраны России у станции метро "Чистые пруды". Это произошло во время интервью РБК прямо в прямом эфире и отвезли в ОВД "Мещанский". Там его продержали его больше часа, сообщил блогер на своей странице в Twitter.
Затем его передали полиции. "Целых две машины приехали. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", – рассказал Варламов.
Позднее правоохранители все же разрешили блогеру пользоваться телефоном и пояснили, что тот задержан "до выяснения обстоятельств". "Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят", – сообщал Варламов.
В комментариях люди отмечали: "Щас повезут к Жириновскому в баню", "Соловьев блогерам сегодня войну объявил", "Они тебе твит про курс доллара к рублю припомнить решили".
По его словам, он "отказался от предложенного общения" с полицией, и вскоре его все же отпустили, вернув паспорт.
Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют— Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.
Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт pic.twitter.com/IjcuWqiakw— Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.
Читайте также:
"Сильно лапал за ж*пу". Жириновского обвинили в гомо-домагательствах