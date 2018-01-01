"Щас повезут к Жириновскому в баню": Варламова задержали прямо в прямом эфире. Видео

По его словам, он "отказался от предложенного общения" с полицией.

Варламова задержали в Москве. Instagram Илья Варламов

28 марта известного российского блогера, задержали в Москве.

Варламова задержали сотрудники федеральной службы охраны России у станции метро "Чистые пруды". Это произошло во время интервью РБК прямо в прямом эфире и отвезли в ОВД "Мещанский". Там его продержали его больше часа, сообщил блогер на своей странице в Twitter.

Затем его передали полиции. "Целых две машины приехали. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", – рассказал Варламов.

Позднее правоохранители все же разрешили блогеру пользоваться телефоном и пояснили, что тот задержан "до выяснения обстоятельств". "Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят", – сообщал Варламов.

В комментариях люди отмечали: "Щас повезут к Жириновскому в баню", "Соловьев блогерам сегодня войну объявил", "Они тебе твит про курс доллара к рублю припомнить решили".

По его словам, он "отказался от предложенного общения" с полицией, и вскоре его все же отпустили, вернув паспорт.

Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.

Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт pic.twitter.com/IjcuWqiakw — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.

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