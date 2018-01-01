"Считает, что Путин труп?". Немецкий журнал разместил на обложке синего президента России

Российский лидер появился на обложке номера, вышедшего на выходных.

На обложке немецкого журнала изображен портрет Владимира Путина с синим цветом лица Reuters

Один из самых известных еженедельных журналов Германии — Der Spiegel — разместил на обложке портрет президента Российской Федерации Владимира Путина в окружении других мировых лидеров.

Глава РФ появился на обложке номера за 9 июня, у политика необычный цвет кожи — синий, свидетельствует фото, опубликованное политологом, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексеем Голобуцким в Facebook.

"… "Шпигель" считает, что Путин труп?))", — задался вопросом эксперт.

На обложке немецкого журнала изображен портрет Владимира Путина с синим цветом лица Скриншот с facebook.com/alex.golobuckij

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фотографии, на которой российский лидер выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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