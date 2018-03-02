"Считает себя заместителем Бога". Горбачев предупредил Путина о вреде самоуверенности

Президент РФ сказал, что "надо Горбачеву язык укоротить", отметил бывший лидер СССР.

Владимир Путин считает себя заместителем Бога, сказал Михаил Горбачев gorby.ru

Первый и последний президент развалившегося Союза Советских Социалистических Республик Михаил Горбачев предупредил главу Российской Федерации Владимира Путина о вреде самоуверенности.

Экс-лидер СССР говорил, что президент РФ считает себя заместителем Бога, рассказал он в интервью Meduza.

"Я (о вреде самоуверенности — Ред.) предупредил и Путина. Когда я сказал, что он считает себя заместителем Бога. Конечно, его злит это: он же сказал, что надо Горбачеву язык укоротить. Президенту! Язык укоротить", — отметил собеседник.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой говорил, что в "партии войны", которая принимает участие в руководстве РФ, ненавидят во Владимире Путине либеральную составляющую.