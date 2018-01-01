Сдержанная роскошь: Марина Порошенко появилась на Венском балу в эксклюзивном платье

Жена президента Украины выбрала наряд от украинского дизайнера.
Дизайн разрабатывался специально для Марины Порошенко, и заказать такое же не получится - шили этот наряд на заказ и специально под стиль первой леди.
Платье сшито еще три года назад на случай торжественных событий. Дизайнер приложила много усилий для создания платья: оно создано из шелковой органзы со шлейфом, отложной воротник украшен янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камушки для платья дизайнер искала самостоятельно.
О том, сколько стоило платье, в ателье не рассказали.
Ранее Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко побывал на Венском балу.