Сдержанная роскошь: Марина Порошенко появилась на Венском балу в эксклюзивном платье

Жена президента Украины выбрала наряд от украинского дизайнера.

Порошенко с супругой Мариной на балу Фото: facebook.com/Альона Яхно

Первая леди Украины Марина Порошенко появилась на Венском балу в платье, украшенном янтарем. Автор убранства первой леди Украины – дизайнер Виктория Гресь.

Дизайн разрабатывался специально для Марины Порошенко, и заказать такое же не получится - шили этот наряд на заказ и специально под стиль первой леди.

Платье сшито еще три года назад на случай торжественных событий. Дизайнер приложила много усилий для создания платья: оно создано из шелковой органзы со шлейфом, отложной воротник украшен янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камушки для платья дизайнер искала самостоятельно.

О том, сколько стоило платье, в ателье не рассказали.

Ранее Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко побывал на Венском балу.