Сдержки и противовесы. Что удержит Трампа от экстравагантных инициатив

Бюрократия должна выработать определенный иммунитет к управленческому стилю новой администрации, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Скандальные заявления Дональда Трампа, сделанные до избрания президентом США, и неоднозначные решения, принятые уже после вступления в должность , будут сглаживаться американской системой сдержек и противовесов.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Американская демократия переживает времена испытаний. Быстро сработают заложенные конституцией механизмы сдержек и противовесов — увидим в течение нескольких месяцев. Уже сейчас можно констатировать, что институты довольно энергично реагируют на экстравагантные инициативы президента Трампа, в частности, в вопросе с иммиграцией. Потребуется определенное время для того, чтобы и бюрократия выработала определенный иммунитет к управленческому стилю новой администрации", — говорит эксперт-международник.

"Отставка советника по вопросам национальной безопасности (Майкла Флинна. — Ред.) является позитивным сигналом, что установленные в Вашингтоне правила политической культуры нельзя нарушать. Впрочем, личность Трампа и строящаяся им система принятия решений, в частности, заметная роль советника по стратегическим вопросам, зятя Трампа, а также определенная дезорганизация в его кабинете, оставляют определенные опасности относительно формулировки внешней политики и политики безопасности. Конгресс будет играть заметную роль в сдерживании Трампа, а также направлении его политики ближе к традиционному республиканскому курсу", — считает дипломат.

Комментируя вопрос о позиции США в отношении конфликта Украины и России, Александр Хара заметил: "Сейчас нельзя считать это позицией — это лишь высказывание, которое было обусловлено скандалом вокруг советника президента США по национальной безопасности. Что это является официальной позицией, наверняка можно сказать только после конкретных шагов новой администрации, например, в виде готовности предоставления летального оружия и других видов помощи, направленной на противодействие российской агрессии".

Напомним, ранее дипломат рассказал, что взрывной темперамент Трампа может сыграть злую шутку с Путиным.

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