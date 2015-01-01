Сдержки и противовесы. Что заставит Трампа быстро разочароваться в "друге Владимире"

Многие радикальные инициативы Трампа будут заблокированы, говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

Уже в ближайшие три-шесть месяцев станет известно, как избрание, во время предвыборной кампании не скрывавшего своих симпатий к президенту РФ Владимиру Путину, 45-м президентом США отразится на вопросах безопасности для Украины.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Самая большая опасность может ожидать Украину, если оправдаются прогнозы экспертов относительно возможных договоренностей между Трампом и Путиным по перераспределению сфер влияния", — говорит военный эксперт.

"В то же время, как свидетельствуют оценки западных экспертов, многие радикальные инициативы Трампа, очевидно, будут заблокированы американской системой сдержек и противовесов, а сам Трамп, не исключено, может довольно быстро разочароваться в "друге Владимире", — считает Алексей Мельник.

"Но самое главное — это не слишком беспокоиться темой Трампа, а наконец-то понять, что проблемы Украины должны решаться в Украине", — резюмировал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Запад все чаще обвиняет Россию в развязывании войны на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Алексей Мельник: реализовали бы "Минск", война бы прекратилась, но победу отмечали бы в Москве".