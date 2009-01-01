Сегодня русскоязычные жители Германии проведут митинги против путинской диктатуры

Под посольством РФ в Берлине будут протестовать против аннексии Крыма и захвата Донбасса.

В Германии пройдут митинги против путинской диктатуры inosmi.info

Сегодня, 17 сентября, русскоязычные жители Германии намерены провести первую акцию под российским посольством в знак протеста против российской пропаганды и вмешательства РФ в

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"В Германии, как и в России, существует несколько категорий населения. Большинство людей аполитичны, то есть, им политика совершенно не интересна. А среди тех, кто интересуется российской политикой, присутствуют как условные путинисты, так и условные демократы. Путинистов активнейшим образом поддерживает Кремль", — говорит политический эксперт.

"И в связи с этим их голос лучше слышен, чем голос демократической общественности, антипутинской, интернационалистской, которая против аннексии Крыма, захвата Донбасса, агрессивной российской политики, путинской диктатуры, политических преследований инакомыслящих", — говорит автор книги "Система Путина".

"Потому сейчас в Германии мы организуем новый Форум русскоязычных европейцев. И мы будем стремиться к тому, чтобы мы были услышаны, — подчеркнул Игорь Эйдман. — 17 сентября состоятся наши первые акции напротив российского посольства в знак протеста против российской пропаганды и вмешательства в выборы Бундестага".

Ранее "Главред" сообщал, что Эйдман предложил 17-го сентября в 14:00 провести демонстрацию у российского посольства в Берлине и выйти на нее с лозунгом "Путин — не собака, он гораздо хуже!".

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