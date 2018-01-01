"Секс по телефону прямо с утра?": соцсети США о состоявшихся переговорах Трампа и Путина

Разговор состоялся 20 марта.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новоизбранным президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Трамп побеседовал с президентом Путиным сегодня утром", – сообщает NBC News со ссылкой на официального представителя Белого дома.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. - @PeterAlexander — NBC News (@NBCNews) 20 марта 2018 г.

СМИ не уточняет, о чем говорили главы двух держав, однако в комментариях американские пользователи предполагают, что, вероятнее всего, Трамп поздравил Путина с "переизбранием" на выборах (большинство кавычит такую "победу" на выборах, считая их нелегитимными). При этом ранее сообщалось, что в Белом доме не планируют поздравлять Путина с победой на выборах.

В целом, пользователи крайне негативно прокомментировали это твит. "Секс по телефону прямо с утра?", "Путин еженедельно мониторит действия своей марионетки", "Можно ли "палиться" более очевидно?", "Это просто предлог, чтобы обсудить тот факт, что Трампу прищемили хвост", – пишут люди.

Кто-то даже с сарказмом предположил, что Трамп позвонил Путину, чтобы "вероятно, отдать ему Меланию".

Кроме того, в комментариях люди постят немало обидных для Трампа карикутур.

Только несколько человек отметили, что Обама тоже звонил Путину, так как это "то, что делают президенты".

Напомним, Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Президент Франции пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Кроме того, в Евросоюзе отказались признать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму. В ЕС призвали сообщить о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями.

Ранее экс-посол США рассказал, почему западные лидеры проигнорировали победу Путина на "выборах". В РФ избирательная гонка не соответствовала демократическим стандартам, отметил Хербст.

Напомним, "Главред" вел онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.