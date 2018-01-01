Секс-скандал в РФ. Дерипаска подает в суд на Настю Рыбку, модель ищет встречи с Путиным

Опубликовав фото и видео о бизнесмене Олеге Дерипаске без его ведома были раскрыты детали его частной жизни.

Настя Рыбка хочет встретиться с Путиным Instagram

Олигарх также подаст в суд на Александра Кириллова (Алекс Лесли), который помог девушке опубликовать в соцсетях его фотографии и записи разговоров, пишет РИА "Новости".

Как сообщил представитель бизнесмена Алексей Садыков, опубликовав фото и видео о бизнесмене Дерипаске без его ведома были раскрыты детали его частной жизни. К тому же, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.

По словам представителя олигарха, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".

"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", — сказал представитель Дерипаски.

По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".

В свою очередь, сама Настя Рыбка, после публикации которой разгорелся секс-скандал, заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В Обращение к президенту РФ на своей странице в Instagram Рыбка заявила, что последние два года занимается изучением манипуляции чиновниками, а также занимается экспериментами с общественным мнением.

"Я получила много информации, которая не вошла в две книги, но которая могла бы быть интересна некоторым людям в Российской Федерации. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться и поделиться с ним той инфой, которая у меня есть касаемо его сотрудников, служащих и его лично", — сказала девушка.

Она добавила, что в течение недели будет ждать, когда представители Путина выйдут с ней на связь.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал видео расследования о заместителе премьер-министра РФ Сергее Приходько, который в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса. Такой отдых оппозиционер назвал взяткой.