Селфи на камеру. Опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде

Удалось записать небольшой фильм с позирующими пернатыми.
Таким образом удалось записать небольшой фильм с позирующими пернатыми. Видео выложено на странице Австралийской антарктической программы в Facebook.
"Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Понадобилось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что любопытный пингвин запрыгнул в лодку к ученым в Антарктиде.