Селфи на камеру. Опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде

Удалось записать небольшой фильм с позирующими пернатыми.

Видео показала Австралийская антарктическая программа Скриншот

Любознательные императорские пингвины в Антарктиде нашли видеокамеру, которую оставил исследователь, не испугались находки и сделали селфи.

Таким образом удалось записать небольшой фильм с позирующими пернатыми. Видео выложено на странице Австралийской антарктической программы в Facebook.

"Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Понадобилось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что любопытный пингвин запрыгнул в лодку к ученым в Антарктиде.