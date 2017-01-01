Семья Шаинского рассказала, почему артиста не похоронят в России и перенесут церемонию на 2018 год

Шаинского похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения.

Владимир Шаинский. nsn.fm

Легендарного композитора, народного артиста России Владимира Шаинского похоронят лишь после окончания всех новогодних праздников в Соединенных Штатах Америки.

Его вдова объяснила это графиком работы служб, которые должны подготовить документы, поскольку многие службы "на каникулах", пишет "Национальная служба новостей".

Композитор будет кремирован и похоронен только после 10 января 2018 года.

Стоит отметить, что автор множества популярных детских песен, который умер после продолжительной болезни, не указал, как и где хочет быть похороненным.

Как писало "URA.RU" ранее, Шаинского похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения. По словам жены композитора, у семьи нет средств для транспортировки тела в Россию.

Младший сын Владимира Яковлевича Вячеслав ранее сказал, что семья до последнего верила, что все будет хорошо, а теперь столкнулась с тем, что на родине, в России, его хоронить просто негде, добавив, скорее всего, его похоронят в США, так как очень дорого перевозить тело, сообщают Вести.

Напомним, 26 декабря стало известно о том, что в США ушел из жизни народный артист России, композитор Владимир Шаинский. Две недели назад ему исполнилось 92 года. Несколько лет он боролся с раком, перенес тяжелые операции, однако родные и близкие Шаинского верили, что он сможет вместе с ними встретить новый 2018 год.