Семья Шаинского рассказала, почему артиста не похоронят в России и перенесут церемонию на 2018 год

Шаинского похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения.
Его вдова объяснила это графиком работы служб, которые должны подготовить документы, поскольку многие службы "на каникулах", пишет "Национальная служба новостей".
Композитор будет кремирован и похоронен только после 10 января 2018 года.
Стоит отметить, что автор множества популярных детских песен, который умер после продолжительной болезни, не указал, как и где хочет быть похороненным.
Как писало "URA.RU" ранее, Шаинского похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения. По словам жены композитора, у семьи нет средств для транспортировки тела в Россию.
Младший сын Владимира Яковлевича Вячеслав ранее сказал, что семья до последнего верила, что все будет хорошо, а теперь столкнулась с тем, что на родине, в России, его хоронить просто негде, добавив, скорее всего, его похоронят в США, так как очень дорого перевозить тело, сообщают Вести.
Напомним, 26 декабря стало известно о том, что в США ушел из жизни народный артист России, композитор Владимир Шаинский. Две недели назад ему исполнилось 92 года. Несколько лет он боролся с раком, перенес тяжелые операции, однако родные и близкие Шаинского верили, что он сможет вместе с ними встретить новый 2018 год.