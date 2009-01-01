Сенат Испании проголосовал за приостановление автономии Каталонии

За" проголосовали 214 сенаторов.

Испания приостановила автономию Каталонии Reuters

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 Конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии

Об этом идет речь в сообщении Europapress.

"За" проголосовали 214 сенаторов, "против" — 47, один воздержался.

Правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония на чрезвычайной встрече 21 октября, сообщил на пресс-конференции премьер Мариано Рахой. Для применения статьи правительству требовалось одобрение сената.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

Напомним, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.

Ранее, 21 октября правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции о временном упразднении автономии региона, роспуск региональной администрации и парламента в связи с референдумом Каталонии о независимости.