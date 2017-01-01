Сенат Польши принял скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

В польском Сенате велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание закона.

Сенат Польши принял скандальный закон @SenatRP

В ночь на четверг, 1 февраля, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков

За этот законопроект проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), против — 23 сенатора оппозиционных сил, а двое сенаторов воздержались.

В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание этого закона, сообщает "Укринформ".

Депутаты оппозиции настаивали, что этот законопроект является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.

В то же время, провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ безосновательно обвиняют в преступлениях против евреев в годы войны.

В этот же день, до голосования, Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти. Соединенные Штаты обеспокоены последствиями этого закона для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между Варшавой и Киевом.