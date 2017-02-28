Сенат США одобрил назначение 79-летнего миллиардера министром торговли

Состояние Уилбора Росса оценивается в 2,9 млрд долл.

Уилбор Росс Reuters

проголосовал за назначение 79-летнего миллиардера Уилбора Росса на пост министра торговли США.

Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает "Прайм".

За кандидатуру Росса проголосовали 74 представителя верхней палаты Конгресса США, в том числе 19 представителей партии демократов, против — 27 сенаторов.

Миллиардер занимается инвестициями, специализируется на перепродаже обанкротившихся фирм. Ранее Росс возглавлял компанию W.L. Ross & Co., которая консолидировала активы в сталелитейной и угольной отраслях. Состояние Уилбора Росса оценивается в 2,9 млрд долл.

После встречи президента США с Россом в своем гольф-клубе, Дональд Трамп заявил, что считает бизнесмена лучшим кандидатом на должность руководителя минторга США.