Сенат утвердил нового директора ЦРУ

Впервые за многолетнюю историю американской внешней разведкой будет руководить женщина.

Джина Хаспел Reuters

Члены верхней палаты американского парламента, Сената утвердил Джину Хаспел на должность директора Центрального разведывательного управления.

За нее проголосовали большинство из сотни сенаторов.

К слову должность главы ЦРУ была вакантной после того, как Трамп в марте отправил в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, а на его место предложил как раз руководителя американской внешней разведки Майка Помпео. Затем президент предложить утвердить директором ЦРУ Джину Хаспел. Против нее активно протестовал военные эксперты и представители американской общественности, утверждая, что она лично руководила процессом пыток подозреваемых в терроризме.

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