Сенатор подсказал Трампу, как возродить опасно ослабленные вооруженные силы США

Жесткая сила — инструмент США для сдерживания агрессии и установления мира с позиций могущества, считает Джон Маккейн.

Дональд Трамп Reuters

, на которого отныне возложена грандиозная ответственность на президентском посту, унаследовал мир, охваченный пожаром, и вооруженные силы США, ослабленные многолетним бессмысленным урезанием бюджета.

Об этом пишет в своей статье в The Wall Street Journal сенатор-республиканец Джон Маккейн, перевод которой публикует InoPressa.ru.

"Меня обнадеживает то, что он признает эти проблемы и поклялся возродить вооруженные силы. Усилия, призванные вернуть вооруженные силы на подобающий современный уровень, следует начать немедленно", — продолжает автор.

Маккейн считает, что именно жесткая сила — инструмент США для сдерживания агрессии и установления мира с позиций могущества. Но сенатор полагает: сейчас вооруженные силы США недостаточно финансируются, недостаточно велики и не готовы отвечать на угрозы, нависшие над страной.

"Президент Трамп взял на себя обязательство отменить секвестр оборонного бюджета и возродить вооруженные силы. Я с ним полностью согласен, и начинать мы должны немедленно", — пишет автор.

Маккейн ставит две главные задачи.

Первая — "модернизировать вооруженные силы в соответствии с новыми реалиями сдерживания конфликтов и соперничества с великими державами, обладающими передовым потенциалом", пишет Маккейн. По его мнению, для этого необходимо больше инвестировать в гиперзвуковые боеприпасы и искусственный интеллект.

Вторая задача — "восстановление способности вооруженных сил осуществлять их текущие миссии при приемлемом уровне риска", пишет он. На взгляд Маккейна, сегодня вооруженным силам США не хватает кораблей, самолетов, машин, боеприпасов, снаряжения и личного состава.

"Вооруженные силы должны стать не только крупнее, но и эффективнее", — добавляет автор.

По оценке Маккейна, для выполнения этих задач требуется, чтобы "базовый оборонный бюджет на 2018 фискальный год (за вычетом текущих расходов на войны) составил 640 млрд долларов". "Оборона — приоритетная задача номер один для нашей страны", — заключает Маккейн.

Напомним Трамп резко раскритиковал сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, обвинил их в попытке развязать Третью мировую войну.