Сенаторы хотят запретить Трампу отменять санкции против России. Путин — военный преступник

Маккейн заявил, что если ослабить санкции против России, то это стимулирует Путина, а он "является военным преступником".

Дональд Трамп. Reuters

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит президенту США Дональду Трампу снимать санкции с России без одобрения Конгресса.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер представят законопроект в ближайшее время, сообщает издание Politico.

"Если мы отменим санкции, это покажет России, что она может и дальше вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи, а также и Китаю, и Ирану. Это будет ужасно", — считает Шумер.

"Нам нужно больше санкций в отношении России. Мы не должны ослаблять их. Если мы не оставим эти санкции, или даже не усилим их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником", — заявил Маккейн.

Ранее Трамп неоднократно на словах поддерживал действия российского лидера Владимира Путина и не исключал снятия санкций с РФ.

Также стоит отметить, что 14 января Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России, введенные за ее действия на Украине, "по крайней мере на какое-то время".

Позже Трамп заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

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