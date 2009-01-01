Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию

Президент Яйя Джамме, чьи полномочия истекли накануне, 19 января, должен отказаться от власти до полудня 20 января.

Сторонники избранного президента Aдaма Барроу празднуют победу. Reuters

Сенегал и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановили военную операцию в Гамбии, чтобы дать шанс бывшему президенту республики сложить свои полномочия и передать власть в стране избранному главе государства.

Об этом со ссылкой на собеседника в правительственных кругах сообщает Reuters.

В организации заявили, что президент Яйя Джамме, чьи полномочия истекли накануне, 19 января, должен отказаться от власти до полудня 20 января. В противном случае военная операция на территории страны продолжится.

Ранее сообщалось, что сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.

При этом предполагается, что Джамме не сможет остаться в Гамбии, а сразу после официального признания своего поражения уедет в Гвинею, где выберет страну для дальнейшей эмиграции.

Ранее в тот же день Барроу был приведен к присяге на территории посольства Гамбии в столице Сенегала — Дакаре.

Стоит отметить, что в Гамбии 1 декабря 2016 состоялись президентские выборы. Барроу набрал на них 45,5 % голосов, Джамма — 36,7. Однако последний отказался признать итоги голосования и передать власть. Он ввел в стране чрезвычайное положение.