Сергея Мавроди собрались хоронить на деньги вкладчиков "МММ"

Его семья отказывалась заниматься похоронами, но потом жена все же передумала.

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Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Александр Молохов. А РИА Новости, также со ссылкой на Молохова, пишут, что экс-супруга все же юридически взяла на себя организацию похорон.

Деньги на похороны собрала "группа участников "МММ-2011"". Какая сумма собрана, адвокат не уточнил, добавив лишь, что "похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно".

Похороны скорее всего состоятся в субботу, 31 марта. Место захоронения держится в секрете, так как "его бывшая супруга категорически против того, чтобы было много людей". "Ей вообще это все не очень нравится", — сказал адвокат.

Брат Мавроди, по словам адвоката, не разрешил хоронить Сергея на семейном участке на Хованском кладбище, так как у них были "очень плохие отношения".

Напомним, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Медики диагностировали сердечный приступ, оказали необходимую помощь, но спасти Мавроди не смогли.

Позднее СМИ узнали, чем болел Мавроди. У создателя МММ "был выраженный атеросклероз венечных артерий", заявили журналисты.